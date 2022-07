Polícia Civil pede informações dos responsáveis pela morte do cabo da PM Bruno de Paula, de 38 anos - Divulgação

Polícia Civil pede informações dos responsáveis pela morte do cabo da PM Bruno de Paula, de 38 anosDivulgação

Publicado 21/07/2022 17:22

Rio - A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (21), um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, de 38 anos, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. O agente estava trabalhando e foi atingido quando a base da UPP de Nova Brasília sofreu um ataque de criminosos em retaliação à operação na comunidade . Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Bruno estava na corporação desde 2014. Ele deixa mulher e dois filhos autistas.

A morte do PM está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Outras 17 mortes foram registradas na especializada e também são investigadas, sendo 16 suspeitos e uma mulher que visitava o complexo. Segundo informações da Comissão de Direitos Humanos da OABRJ da Ouvidoria da Defensoria Pública, 15 corpos foram levados para a UPA do Alemão. A informação foi confirmada pela direção da unidade. Outros cinco mortos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas a direção ainda não confirmou a informação.

Por volta das 12h, a equipe do DIA flagrou um caminhão de frete removendo três corpos na entrada da Rua Joaquim de Queiroz e os levando para a UPA do Alemão. Às 13h, um carro de passeio e uma kombi também foram flagrados pela equipe do jornal saindo da comunidade com outros quatro corpos, todos enrolados em lençóis e com marcas de sangue. Às 14h30, outros dois corpos foram levados para a UPA do Alemão.