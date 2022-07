Thais morava em São Brás de Suaçuí, no interior de Minas Gerais - Reprodução / Redes sociais

Thais morava em São Brás de Suaçuí, no interior de Minas GeraisReprodução / Redes sociais

Publicado 21/07/2022 17:20 | Atualizado 21/07/2022 17:23

Rio - O corpo de Thais Ribeiro, 24 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. Moradora do município de São Brás do Suaçuí, em Minas Gerais, ela estaria passeando com colegas no Rio. A Polícia Civil informou que a 132ª DP (Arraial do Cabo) investiga o caso. Testemunhas foram ouvidas e a delegacia aguarda o laudo da necropsia.

De acordo com os relatos, operários de uma obra viram o corpo no mar e avisaram para atletas de uma canoa havaiana, que o colocaram no barco e levaram até a faixa de areia. O Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de remoção e encaminhou até o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) também estiveram no local.

Thais Ribeiro deixa um filho de apenas 4 anos. Não há informação de data e horário do sepultamento.