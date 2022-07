Pertences da vítima foram resgatados pela polícia - Divulgação

Pertences da vítima foram resgatados pela políciaDivulgação

Publicado 21/07/2022 16:19

Rio- Policiais do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, prenderam um homem em flagrante por roubo, na última quinta-feira (20). A identificação do suspeito não foi divulgada pela corporação.



Os agentes patrulhavam a região quando foram acionados pelos pedestres sobre o crime. O suspeito teria puxado a bolsa da vítima com violência e roubado seu celular e R$ 234 em espécie.



O homem foi encaminhado para a 134ª DP (Campos), onde foram constatadas 28 anotações criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, furto e ameaça.