Prefeitura oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social - Prefeitura do Rio / Riotur

Publicado 21/07/2022 14:48

Rio - Estão abertas inscrições para segunda fase dos cursos gratuitos de capacitação profissional para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. O Programa Diversidade Qualificada, uma parceria da Coordenadoria Executiva de Diversidade Sexual, órgão ligado à Secretaria de Governo e Integridade Pública, com o Senac RJ foi lançado em junho. Os cursos oferecidos nesta etapa são de preparo de coquetéis e preparo de pizzas.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do programa é contribuir para a formação profissional e para a inclusão produtiva desse público, fortalecendo a cultura do respeito e minimizando as vulnerabilidades. O curso de preparo de coquetéis tem uma carga horária de 108h, enquanto o de preparo de pizzas são 80h. As aulas serão realizadas na Unidade Madureira do Senac RJ. Dentro da capacitação, os alunos recebem 60 horas de Formação Cidadã e certificado. O programa também disponibiliza vale-transporte e lanche como auxílio.

As inscrições ficam abertas até o próximo dia 29 e são feitas pelo linkhttps://bit.ly/diversidade-qualificada-2O Diversidade Qualificada também contempla uma campanha de encaminhamento de pessoas LGBTQIA+ para oportunidades de trabalho, emprego e renda por meio do Banco de Oportunidades do Senac RJ.

Também serão promovidos eventos de sensibilização para inclusão qualificada desse público, como Feiras Criativas de Empreendedores LGBTQIA+. Os encontros acontecerão na sede e em unidades do Senac RJ e são direcionados aos funcionários, alunos e parceiros do Projeto Senac na Comunidade. As primeiras turmas, que começaram em junho, no Centro Politécnico do Senac RJ (Riachuelo), foram dedicadas a cursos de Marketing Digital e Serviços de Garçom.