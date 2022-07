Rock In Rio será realizado em setembro - Divulgação

Publicado 21/07/2022 12:30

Rio - Termina na próxima segunda-feira (25) o prazo para o credenciamento de veículos de moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, onde será realizado o Rock in Rio, entre os dias 2 e 11 de setembro.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de credenciar 35 mil veículos, no entanto, até agora, menos de dez mil moradores das vias que serão interditadas para o evento realizaram o credenciamento. "Estamos alertando os moradores para que façam o credenciamento. Os veículos que não tiverem sido cadastrados não passarão pelos bloqueios", disse a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.

Para fazer o credenciamento, os moradores dos locais de interdição precisar entrar no site da p refeitura para efetuar o cadastro. Quem precisar de mais de duas credenciais por endereço deve fazer contato com a Subprefeitura de Jacarepaguá, que fica na Estrada do Gabinal 313, loja 160, na Freguesia, ou pelo e-mail subjpa.rio@gmail.com.

Em caso de dúvidas, a prefeitura também disponibilizou o (21) 2189-8466.