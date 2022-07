Oito criminosos são presos com armas na Ponte Rio-Niterói - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/07/2022 09:53 | Atualizado 21/07/2022 10:19

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (17), oito criminosos com grande quantidade de armas na Ponte Rio-Niterói, na Região Metropolitana.

Segundo a corporação, agentes realizavam um policiamento no acesso na Avenida Brasil, altura do bairro do Caju, no Centro, quando notaram dois carros. As equipes tentaram fazer a abordagem, porém os dois veículos desrespeitaram o bloqueio policial e tentaram fugir.

Após perseguição, os automóveis foram parados na Ponte Rio-Niterói. Ao todo, sete homens e uma mulher foram presos, e com eles foram encontradas uma metralhadora calibre ponto 40, três pistolas calibre 9 mm, duas granadas, três rádios comunicadores e munições foram apreendidas, além de um uniforme da polícia.

Os detidos e todo armamento foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói). O grupo foi aututado por associação criminosa e porte ilegal de armas.