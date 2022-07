Esther Vitória de Melo Pires não resistiu aos ferimentos após ser baleada na cabeça, em Itaguaí - Reprodução

Rio - A menina Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos, baleada na cabeça na manhã desta quarta-feira (20) , na comunidade do Carvão, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A criança estava internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O autor do disparo, que foi preso durante a noite de quarta, confessou que mirou em um rival, no entanto acabou acertando Esther.

Segundo a Polícia, a menina voltava para a casa, na Rua Pirapora, acompanhada pela tia que a criava, quando um bandido passou em uma moto e efetuou o disparo. Esther já chegou em estado grave ao hospital.

Agentes da 50ª DP (Itaguaí) e PMs do 24º BPM (Queimados) capturaram, na noite de quarta-feira (21), Caio Cézar Barbosa, 23, conhecido como Pivete, na Rua 18, na Comunidade do Engenho, em Itaguaí. Caio confessou que foi o autor do disparo que atingiu a criança.

Ainda de acordo com policiais, o suspeito teria afirmado que, pouco depois de ouvir no rádio comunicador que havia um "alemão" (termo usado por criminosos para definir bandidos de facções rivais) nas proximidades, ele foi ao local e viu um homem em luta corporal com outro traficante da comunidade. Foi neste momento que, segundo ele, efetuou o disparo para atingir o rival, no entanto, errou o alvo e acertou Esther Vitória.

O bandido que entrou na comunidade do Carvão também foi preso pelos policiais. Carlos Magno Silva Ferreira, 31, foi encontrado amarrado em uma área de mata na comunidade com a arma que vitimou a criança, uma pistola 9mm. Segundo o titular da 50ª, Marcos Santana Gomes, traficantes locais queriam enganar a Polícia, dando a entender que Carlos Magno, e não Caio, teria efetuado o disparo em Esther Vitória.