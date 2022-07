Criminoso era foragido da Justiça e ligado à facção Comando Vermelho (CV) - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 21/07/2022 09:47

Rio - O chefe do tráfico da comunidade da Linha, Adilson Bitencourt Estabanez Júnior, mais conhecido com JR da Linha, de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) por policiais militares no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O criminoso, que ligado à facção Comando Vermelho, era foragido da Justiça.



De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam denúncias informando sobre uma reunião de diversos traficantes na Estrada de Piabas, onde estaria uma das principais lideranças do tráfico de drogas, roubo de cargas e veículos da Comunidade da Linha, o JR. As equipes foram ao local e acabaram recebidas a tiros. Houve confronto.

Ainda segundos os policiais, alguns traficantes foram avistados fugindo por uma região de mata, localizada atrás de uma escola pública. Neste momento, os agentes conseguiram capturar JR ferido e de posse de um Fuzil Colt .556, com 17 munições intactas. O bandido foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e seguiu para o centro cirúrgico, onde foi feita cirurgia no braço esquerdo. O estado de saúde dele é desconhecido.



De acordo com informações do Disque Denúncia, JR é também uma forte liderança junto ao Complexo do Salgueiro, com influência por toda a extensão da Rodovia BR-106, que margeia os bairros do Rio do Ouro, Coelho, Arrastão e Sete Cruzes.

Contra JR constavam dois mandados de prisão, expedidos pela 2ª e 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelos crimes de roubo qualificado e associação para o tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para 73ª DP (Neves), onde foi feito o registro. O criminoso permaneceu custodiado sob proteção policial no HEAT.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça pelo WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; telefone (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; aplicativo Disque Denúncia RJ; Facebook; Twitter e site Portal dos Procurados. Em todas as plataformas digitais o anonimato é garantido.