Vídeos mostram PMs usando imóveis para atirar e se proteger contra traficantes - Reprodução de fotos

Vídeos mostram PMs usando imóveis para atirar e se proteger contra traficantesReprodução de fotos

Publicado 21/07/2022 14:21 | Atualizado 21/07/2022 14:38

Rio - Moradores do Complexo do Alemão denunciamdo Bope e Core, nesta quinta-feira (21). Fotos e vídeos compartilhados na internet mostram PMs usando, além do relato de roubos de pertences e agressões. Até o início da tarde, a informação oficial da PM dava conta de cinco mortos na ação, sendo três suspeitos, um policial e uma moradora. De acordo com o relato dos moradores, algumas famílias tiveram as casas invadidas pelos policiais durante a ação. Dentro dos imóveis, os PMs teriam agido com truculência, revirando tudo, roubando pertences e agredindo os moradores.Um morador, que não quis revelar o nome, disse que seu sogro foi agredido e a sogra xingada pelos militares. "Estão entrando nas casas, estão esculachando morador, estão tocando o terror dentro do complexo do alemão", comentou um usuário do Twitter.Em um vídeo compartilhado na rede social, é possível ver agentes arrombando a porta de um imóvel dentro da comunidade. Fotos também mostram PMs do Bope usando terraço de residência como base para disparos.