Expresso Santa Cruz retornou no dia 11 de julho - Divulgação / Supervia

Publicado 21/07/2022 16:07

Rio - A volta gradual da linha expressa no Ramal Santa Cruz entra em uma nova etapa a partir da próxima segunda-feira, dia 25. Com isso, mais transportes serão incluídos na grade da SuperVia em dias úteis. No horário de pico matutino (previsão entre 4h10 e 6h25), serão oito trens partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil. Já no pico vespertino (previsão entre 16h40 e 19h), haverá oito coletivos partindo da Central do Brasil com destino a Santa Cruz.

Nos ramais Deodoro e Japeri, também haverá ajustes na grade de trens expressos e paradores durante todo o dia. A SuperVia ressalta que os passageiros devem programar suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem", disponível no site e no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, também podem contatar a central de atendimento pelo número 0800 726 9494.

A retomada do Expresso Santa Cruz começou gradualmente no dia 11 deste mês, após pressão da CPI dos Trens, instaurada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De acordo com a comissão, o tempo de viagem dos passageiros deve ser reduzido em uma hora com a volta do serviço.