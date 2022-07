O acusado desembarcava no Rio para realizar uma conexão final em Natal, Rio Grande do Norte - Agência Brasil

O acusado desembarcava no Rio para realizar uma conexão final em Natal, Rio Grande do NorteAgência Brasil

Publicado 21/07/2022 17:53

Rio- A Polícia Federal prendeu, na noite de quarta-feira (20), um foragido da justiça acusado de não pagar pensão alimentícia, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Zona Norte. O homem, de 52 anos, não teve a identidade revelada.



O acusado desembarcava no Rio, em voo comercial vindo de Amsterdã, Holanda, para realizar uma conexão final em Natal, Rio Grande do Norte, quando foi identificado e detido pelos Policiais Federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN).



Segundo a PF, a prisão ocorreu durante o controle migratório, quando os agentes constataram em seu nome a presença de mandado de prisão decorrente de descumprimento de pensão alimentícia.



O suspeito foi encaminhado à 21ªD DP (Bonsucesso) para aguardar decisão da Justiça.