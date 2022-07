O ex-governador Anthony Garotinho não será mais candidato ao Palácio Guanabara - Reprodução

De acordo com a assessoria de imprensa de Garotinho, ele decidirá até a próxima sexta-feira se será candidato a deputado federal, estadual ou a nenhum cargo. Rio - Pré-candidato ao Palácio Guanabara pelo União Brasil, o ex-governador Anthony Garotinho não vai mais concorrer ao governo do estado. Após reuniões, nesta terça-feira (19), na sede do União Brasil no Rio, ficou acertado que Garotinho não terá a obrigação de apoiar o governador Claudio Castro. Na última quinta-feira (14), a Justiça do Rio confirmou sentença em caso no qual Garotinho é condenado pelo crime de compra de votos no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense De acordo com a assessoria de imprensa de Garotinho, ele decidirá até a próxima sexta-feira se será candidato a deputado federal, estadual ou a nenhum cargo.

Condenação por compra de votos

Na quinta-feira passada, horas depois de ter seus direitos políticos reestabelecidos, o ex-governador sofreu um revés no Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). A Justiça do Rio confirmou sentença em caso no qual Garotinho é condenado pelo crime de compra de votos em Campos dos Goytacazes.

Ainda durante o julgamento da última semana, a defesa de Garotinho chegou a tentar a suspensão da sessão até que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestasse sobre um pedido do ex-governador pela anulação de provas que constavam no processo. A demanda foi rejeitada pela relatora, a desembargadora Kátia Valverde Junqueira. Sete dos oito desembargadores votaram por negar habeas corpus de ofício a Garotinho, o que manteve a sentença.

Nesta terça, o ministro Ricardo Lewandowski indeferiu o pedido da defesa de Garotinho pela extensão da mesma decisão do STF. Os advogados do ex-governador tentavam conseguir para o ex-governador a anulação das provas da Operação Chequinho.



Veja a nota na íntegra:

"A assessoria de imprensa do ex-governador Anthony Garotinho informa que ele não vai mais concorrer ao governo do estado. Após reuniões hoje na sede do União Brasil no Rio, ficou acertado que Garotinho não terá a obrigação de apoiar o governador Claudio Castro.



Garotinho decidirá até a próxima sexta-feira se será candidato a deputado federal, estadual ou a nenhum cargo. Para tomar a decisão, terá conversas antes com seu grupo político.



Já Clarissa Garotinho foi anunciada como a pré-candidata ao Senado pelo União Brasil."

Após a divulgação de uma primeira nota, a assessoria de imprensa de Garotinho divulgou nota complementar: "A assessoria do ex-governador Anthony Garotinho esclarece que, ao contrário do que vem sendo publicado na mídia, não partiu dele a decisão de não concorrer ao governo do Estado do Rio este ano. A retirada da pré-candidatura de Garotinho foi uma decisão do União Brasil comunicada nesta terça-feira".