Taxistas serão convocados para acelerar processos de transferência de permissão - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 19/07/2022 20:47

Rio - A partir desta quarta-feira (20), cerca de 800 taxistas serão convocados pela Secretaria Municipal de Transportes(SMTR) para acelerar processos de transferência de permissão. Serão atendidos taxistas com requerimento de transferência de permissão em andamento para que possam resolver as pendências e concluir os processos. De acordo com a SMTR, todos os motoristas que forem chamados devem comparecer à Gerência de Táxi, localizada na Estrada do Guerenguê, 1.630, na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade, nos horários e datas estipulados.

As listas com os nomes e números de processo serão publicadas na sessão de "Avisos, Editais e Termos de Contrato" do Diário Oficial do Município. Os requerentes serão divididos em três grupos, de acordo com a fase de andamento do processo.



A convocação do primeiro e do segundo grupo acontece nesta quarta-feira para que compareçam à Gerência de Táxi da SMTR a partir da quinta-feira (21), das 10h às 16h.



O primeiro grupo é de taxistas com processo bem adiantado que precisam entregar os seguintes documentos: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, Certificado de Verificação do IPEM-RJ, Certificado de Inspeção de Gás Veicular, Apólice de Seguro Veicular e Formulário de Indicação de Beneficiário



O segundo grupo está sendo convocado para a retirada dos ofícios endereçados ao DETRAN-RJ e ao IPEM-RJ para cumprimento e posterior prosseguimento dos processos de transferência.



Já o terceiro grupo será convocado nos próximos dias, no Diário Oficial, para o cumprimento das exigências contidas nos processos de transferência.