Governo do Estado vai reformar prédios do Conjunto Habitacional dos Ex-CombatentesDivulgação/ Governo do Estado

Publicado 19/07/2022 19:43

Rio- O 'Casa da Gente', maior programa habitacional do Estado do Rio e que integra o cardápio de ações do Cidade Integrada, vai promover a reforma dos prédios do Conjunto Habitacional dos Ex-Combatentes, em Benfica. Com isso, o Cidade Integrada cumpre mais um compromisso com a comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade.

A reforma será executada pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB) e terá investimento de mais de R$ 8 milhões. Os edifícios passarão, entre outros serviços, por recuperação das fachadas e áreas comuns, pintura, reforma dos telhados e caixa d'água, melhoria nos acessos e de infraestrutura. Além disso, serão implementados projetos sociais para contribuir com a transformação educacional e profissional e, ainda, fortalecer o senso de pertencimento e orgulho dos moradores.

A homologação do procedimento licitatório das obras foi publicada no Diário Oficial desta segunda (18). Cerca de 1.500 moradores, de 488 apartamentos, serão beneficiados com as intervenções de melhorias. O prazo para a duração das obras é de oito meses.

O coordenador do Cidade Integrada, Allan Borges, destacou que essa é mais uma importante realização do programa junto aos moradores do Jacarezinho. "Temos o compromisso de resgatar a segurança habitacional dos moradores, executando os reparos necessários para garantir que as famílias desfrutem de um ambiente com infraestrutura adequada para viverem dignamente. Não vamos somente pintar paredes mas, sobretudo, contribuir para a recuperação da esperança e da qualidade de vida daqueles que, com tanto esforço, adquiriram esses imóveis", disse.

O Governo do Estado, por meio do Cidade Integrada, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. Entre as iniciativas, já iniciou as reformas da Cohab Jacarezinho e do Conjunto Mandela I, em Manguinhos, e já realizou a reforma do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, inclusive, do complexo esportivo, executando a recuperação da piscina e da quadra poliesportiva e instalando uma horta para contribuir com o incremento alimentar dos alunos; abriu unidades do Desenvolve Mulher, Age Rio e posto do Detran; recuperou e reabriu a Faetec e o Centro de Referência de da Juventude de Manguinhos; e recuperou o Campo do Abóbora, um ícone do lazer da comunidade.