Publicado 19/07/2022 18:06

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) resgataram, na manhã desta terça-feira (19), um motorista e dois ajudantes de caminhão que estavam sendo feitos reféns por criminosos na comunidade Primavera, em Tomás Coelho, Zona Norte do Rio. A carga roubada também foi recuperada.



Segundo os agentes, a equipe da DRFC realizava ronda na região para coibir o roubo de cargas, quando foi alertada sobre o fato. Os policiais foram ao local verificar a informação e houve confronto. Os criminosos conseguiram fugir, após uma intensa troca de tiros na região e até o momento ninguém foi preso.

Ainda de acordo com os policiais, as vítimas foram abordadas por homens armados, que utilizaram de um equipamento de bloqueio de sinal do rastreador veicular e obrigaram as vítimas a entrarem com o caminhão na comunidade.

Os assaltantes deixaram para trás grande quantidade de drogas, material de endolação, caderno de anotações com as contas do tráfico e celulares. A carga roubada foi levada para a especializada que registrou o caso. A Polícia ainda não informou quais eram os produtos e em quanto estava avaliado os produtos.

Há 11 dias, um outro motorista de caminhão também foi feito refém por criminosos na Baixada Fluminense. Na ocasião, policiais rodoviários federais conseguiram recuperar uma carga de carne roubada e resgatar o motorista, que estava sendo feito refém no interior da comunidade Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. As peças de carne bovina poderiam render até R$ 250 mil.

De acordo com a corporação, às 21h54, uma equipe foi informada que criminosos em um carro de passeio tinham roubado um caminhão e feito um motorista refém, na BR-040, na altura do km 119. Com isso, os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram frustrar a ação dos suspeitos.