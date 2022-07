Reunião debateu o Plano Operacional Integrado da Orla de Copacabana, proposto pelo Consetur - Divulgação

Publicado 19/07/2022 18:58 | Atualizado 19/07/2022 19:06

Rio - A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) do Rio organizou, nesta segunda-feira (18), uma reunião para discutir o Plano Operacional Integrado da Orla de Copacabana, voltado para garantir a segurança e a ordem pública na região. Estiveram presentes representantes das polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, além de entidades privadas da rede hoteleira.

O Plano Operacional Integrado da Orla de Copacabana, proposto pelo Conselho Estadual de Segurança Turística (Consetur), pretende criar um piloto de segurança integrada numa faixa que abrange areia e asfalto da orla de Copacabana, do Posto 6 ao Leme. Com isso, a atenção seria voltada não só aos delitos praticados na região, mas também às ações sociais e de salvamento marítimos necessárias para promover o bem-estar do turista nacional e internacional.

A iniciativa também pretende garantir a preservação de empregos gerados direta e indiretamente pela hotelaria, que hoje está em torno de 60 mil pessoas na cidade do Rio. Além disso, movimenta uma cadeia com mais de 50 setores produtivos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ).



O programa tem a participação integrada de representantes das forças de segurança, da prefeitura, do poder judiciário e também do trade turístico: hotelaria, bares e restaurantes, agentes de viagem, organizadores de congressos, eventos e o Orla Rio.

O Consetur tem o objetivo de criar estratégias integradas para a segurança turística, dialogando com o setor privado e os diversos órgãos públicos voltados ao turismo, além do monitoramento de indicadores.