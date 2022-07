Prefeitura vai revitalizar Jardim de Alah em parceria com iniciativa privada - Divulgação/Cdurp

Publicado 19/07/2022 17:57

Rio- A Prefeitura do Rio iniciou nesta terça-feira (19), a avaliação dos estudos para concessão de uso do Jardim de Alah, localizado entre Ipanema e Leblon, por 35 anos. O Município recebeu duas propostas privadas para revitalização do espaço que serão analisadas agora pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG). A licitação será lançada até setembro e o vencedor deverá ampliar a área de parque, transformar os estacionamentos atuais em subterrâneos e dar novos usos como instalação de lojas e restaurantes além da promoção de eventos e exposições.

Além disso, a iniciativa privada que vencer a licitação assumirá os custos da revitalização estimado entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões. Em contrapartida poderá explorar áreas delimitadas nos 7 mil m² para atividades de serviços privados. A licitação será de técnica e preço, quando são avaliados tanto o plano de ocupação quanto o valor oferecido. A proposta é que o Jardim de Alah continue sendo um parque público com ainda mais áreas verdes onde hoje ficam carros estacionados.

O secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, explica que o projeto vai além da revitalização de um parque. "O que estamos fazendo aqui é mais que dar cara nova a uma área pública das mais importantes da cidade. A revitalização do Jardim de Alah é muito maior que isso. Hoje o parque é o fim do Leblon e o fim de Ipanema. Nós queremos transformar essa área em uma ligação entre os bairros. E também uma ligação importante entre a Lagoa e a Praia", contou.

A modelagem dos estudos usa sugestões das propostas de dois grupos: Magus Investimentos e Accioly Participações. Ambos são investidores privados que apresentaram à Prefeitura Manifestação de Interesse Privado (MIP), procedimento comum na implementação de Parcerias Público-Privadas e Concessões, como é o caso desta no Jardim de Alah.