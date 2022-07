Projeto "Famílias que Somam" é uma parceria da Uerj com o Degase e Seeduc - Divulgação/ Degase

Publicado 19/07/2022 17:31

Rio- Estão abertas as inscrições para a terceira turma do programa "Famílias que Somam", parceria da UERJ com o Degase, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), que tem como objetivo favorecer a formação cidadã de familiares dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, internação provisória e semiliberdade.

Ao todo serão ofertadas 750 vagas e as famílias contempladas terão aulas de Cidadania, Políticas públicas e redes de apoio, Saúde, Socioeducação, Educação, Trabalho e Família e sociedade, além de ganharem uma bolsa de capacitação no valor de R$500 por mês até o término das aulas.



Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, o projeto já é um sucesso. "Desde o início, em abril deste ano, até o momento, 631 famílias foram agraciadas com esta iniciativa. Este é o resultado de um trabalho árduo, mas muito prazeroso para nós. Nosso objetivo é agregar sempre positivamente, com muita dedicação e cuidado, na vida dessas pessoas", declarou.

Todo o acolhimento familiar realizado contribui para uma reflexão e a construção de um novo estilo de vida para os jovens, como reforça o Secretário de Educação, Alexandre Valle. "É muito importante a valorização dessas ações, para que novos olhares sejam treinados, buscando uma melhor qualidade de vida. Isso só demonstra a capacidade que todos têm de ir além, caso tenham a oportunidade", explica.



As inscrições deverão ser realizadas até o dia 18 de agosto pelo site: https://bit.ly/familiasquesomam. Podem se candidatar até dois familiares, a partir de 18 anos, que sejam referência e mantenham vínculo com o jovem.