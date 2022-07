Linha Amarela passará por manutenção em quase toda rodovia - Reginaldo Pimenta

Linha Amarela passará por manutenção em quase toda rodoviaReginaldo Pimenta

Publicado 19/07/2022 16:24 | Atualizado 19/07/2022 16:44

Rio- A Linha Amarela passará por manutenção no asfalto durante a semana em trechos que se estendem por quase toda a rodovia. A ação, que não terá impactos ao trânsito, acontece nos dois sentidos (Barra e Fundão) e faz parte do cronograma permanente de manutenção da Lamsa para a via expressa. Até o domingo (24), haverá também a limpeza em sete pontos do sistema de drenagem e o reparo nos dispositivos de proteção das pistas em cinco trechos, além de roçada, varrição e intervenções em calçadas, entre outros serviços.

A operação tapa-buraco para a recuperação do asfalto na rodovia acontece em trechos do km 6 (Cidade de Deus) ao km 23 (Viaduto Oswaldo Cruz) na pista sentido Barra e na pista sentido Fundão. O serviço será realizado à noite, sempre das 21h às 5h do dia seguinte, sem bloqueios ao tráfego. Os locais estarão devidamente sinalizados.

Além disso, no mesmo horário e também sem interferência no trânsito, será realizada a limpeza em sete pontos da rede de drenagem. Confira os trechos:

- Acesso 7 (Avenida dos Democráticos) e Saída 7 (Avenida dos Democráticos), na altura de Higienópolis, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Viaduto Bento Ribeiro Dantas, na altura do Complexo da Maré, na pista sentido Barra;

- Entorno do prédio administrativo, entre o Túnel da Covanca e Água Santa, na pista sentido Barra;

- Viaduto dos Democráticos (calha central) na altura de Higienópolis, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Viaduto dos Democráticos (bordo direito e bordo esquerdo), na altura de Higienópolis, na pista sentido Fundão;

- Viaduto dos Democráticos (bordo direito e bordo esquerdo), na altura de Higienópolis, na pista sentido Barra;

- Viaduto Sampaio Corrêa, na altura de Bonsucesso, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.

As ações previstas para a semana na Linha Amarela incluem ainda reparos nos dispositivos de proteção em cinco trechos da via, como na altura da Abolição (na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra), na altura do Viaduto Oswaldo Cruz (na pista sentido Fundão) e na altura de Bonsucesso (na pista sentido Fundão).



Ainda à noite haverá pavimentação no acesso de pedestres para o Viaduto Oswaldo Cruz, no sentido Fundão. Já durante o dia será feito reparo na calçada do Rio Faria Timbó, na altura de Del Castilho, no sentido Barra e no sentido Fundão. Em ambos os casos, não haverá interdições ao tráfego e os trechos estarão sinalizados para os usuários.