No segundo dia de ação integrada de fiscalização de trânsito, 55 veículos são removidos para depósitosDivulgação/ Governo do Estado

Publicado 19/07/2022 20:36

Rio- No segundo dia de operações do Detran.RJ em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Detro para combater a circulação de motocicletas sem placas, foram apreendidos 55 veículos, sendo 32 no Leblon, zona sul do Rio, e 23 na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Ao todo, nesta terça-feira (19), foram feitas 226 abordagens a motoristas e 225 multas aplicadas. Na Barra, à tarde, 118 motoristas foram abordados, 23 motos foram rebocadas e 129 multas aplicadas aos infratores. Já na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, foram aplicadas 96 multas e 27 veículos encaminhados para o posto de vistoria com o objetivo de que determinadas irregularidades fossem corrigidas. Mais operações serão realizadas à noite, na Zona Norte da cidade.

No primeiro dia da operação, na última segunda-feira (18), com ações realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, na Barra, em Botafogo, Del Castilho e Rodoviária, foram 300 veículos abordados, 225 autuações de trânsito, 53 motos removidas e 73 veículos encaminhados ao posto do Detran.RJ.

SOBRE AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

São quatro operações diárias, de domingo a domingo, nos períodos da manhã, tarde e noite, em pontos diferentes da cidade, definidos conforme denúncias que chegam ao Detran.RJ e também pela mancha criminal indicada por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP) - que identificou, recentemente, um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocam neste tipo de veículo para cometer delitos.



A operação mobiliza cerca de 20 agentes do Detran.RJ, PM, Polícia Civil e Detro, em cada uma das quatro operações diárias. Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares estão atuando com câmeras portáteis, garantindo a segurança dos agentes em atividade e das pessoas abordadas. Os veículos apreendidos são levados para dois pátios do Detro - localizados nos bairros Engenho da Rainha e Vargem Grande.