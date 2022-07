Durante esta manhã, 32 motocicletas foram apreendidas - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/07/2022 13:46 | Atualizado 19/07/2022 13:57

Rio - O Governo do Estado realizou nesta terça-feira (19) o segundo dia de operação de fiscalização para combater a circulação de motocicletas sem placas, na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul. A ação teve apoio do Detran.RJ, Polícia Militar, Polícia Civil e Detro. Até o momento, 32 motocicletas, cinco delas devido a placa, e 3 carros foram apreendidos devido à irregularidades.

Ainda segundo o mais recente balanço da operação, foram realizada 108 abordagens, que resultaram em 96 autuações de trânsito. Quatro CNHs e duas CRLVs foram recolhidas durante a fiscalização.

A primeira ação ocorreu nesta segunda-feira, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na tarde do mesmo dia, uma nova operação foi realizada em Botafogo, na Rua General Polidoro. À noite, foram realizadas mais duas operações, uma na Via Binário, perto da Rodoviária Novo Rio, e outra na Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho. Só nestas quatro primeiras foram realizadas mais de 300 abordagens, que resultaram em 53 motos rebocadas, emissão de 225 autuações, além de 73 motos encaminhadas ao posto de vistoria, em função de irregularidades.

Serão quatro operações diárias, de domingo a domingo, de manhã, à tarde e à noite, em pontos diferentes da cidade do Rio, definidos conforme denúncias que chegam ao Detran-RJ e também pela mancha criminal indicada por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP), que identificou, recentemente, um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocam neste tipo de veículo para cometer delitos.