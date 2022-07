Policiamento reforçado na região das comunidades São Simão e da Torre - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/07/2022 18:19

Rio - Um policial militar foi baleado no tornozelo durante um tiroteio na madrugada desta terça-feira (19) na comunidade da Torre, em Queimados, na Baixada Fluminense. O agente foi socorrido na UPA de Queimados e transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), onde segue internado em estado estável.

De acordo com relatos, grupos criminosos entraram em confronto durante a madrugada nas comunidades São Simão e da Torre. Os agentes do 24º BPM (Queimados) patrulhavam na região e foram alertados dos disparos. De acordo com a PM, a equipe foi atacada por criminosos na comunidade da Torre durante o patrulhamento.

O policiamento foi intensificado nas proximidades e a ocorrência foi encaminhada à 55ª DP (Queimados).