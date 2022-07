Detran.RJ realiza terceiro mutirão especial de atendimentos no Shopping Pátio Alcântara - Divulgação

Publicado 19/07/2022 16:51

Rio- O Detran.RJ realiza nesta quarta-feira (20), o terceiro mutirão especial de atendimentos no Shopping Pátio Alcântara, em Alcântara, São Gonçalo. Serão oferecidos serviços de habilitação e de carteiras de identidade. Os usuários serão atendidos das 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042.

Os serviços de habilitação oferecidos serão: renovação da habilitação, primeira e segunda vias da carteira, mudança de categoria, alteração de dados, permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotor, entre outros. Na identificação civil, os principais serviços serão primeira e segunda vias de identidade, renovação da carteira e correção de dados.



Os dois primeiros mutirões no Shopping Pátio Alcântara, localizado na Praça Carlos Gianelli, s/nº, no Centro de Alcântara, foram realizados nas duas últimas quartas-feiras. O atendimento será realizado no L1, nas lojas 219 e 220. Haverá cinco guichês de atendimento para serviços de identificação civil e três guichês para emissão de carteiras de habilitação.