Brasil registra mais de 40 mil novos casos de covid-19 em 24 horas - Reprodução

Publicado 19/07/2022 17:40

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (19), mais 3.989 novos casos e 29 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.420.477 casos e 74.518 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 30%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 49%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,08%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Rio amplia segunda dose de reforço da covid-19 para quem tem 35 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou que, a partir de quarta-feira (20), pessoas com 35 anos ou mais, que já tiverem quatro meses de intervalo da primeira dose de reforço da covid-19, poderão tomar a segunda dose de reforço do imunizante. No mesmo dia, a prefeitura começa a vacinar crianças de 3 anos. A campanha para os pequenos teve início com os carioquinhas de 4 anos na semana passada.

O anúncio da ampliação na vacinação foi dado pelo próprio prefeito, Eduardo Paes (PSD-RJ), em suas redes sociais. A imunização segue sendo essencial: só em 2022, segundo dados da prefeitura, mais de 2.000 pessoas morreram de Coronavírus na cidade. Os casos confirmados, em apenas sete meses do ano, já superam os anos anteriores, chegando quase a 600.000.

Trabalhadores da área saúde com 18 anos ou mais continuam com a indicação para a DR2, conforme calendário divulgado. Quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante, mas sim procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19.

A terceira dose ou primeira de reforço a adolescentes de 12 a 17 anos foi iniciada ainda no final de maio, com disponibilidade aqueles que já possuem o mesmo intervalo de quatro meses da segunda para a próxima dose.