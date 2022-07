Enquanto motorista foi rendido, criminosos tentavam arrombar a porta traseira do baú câmara fria - Divulgação/PRF

Publicado 08/07/2022 13:51

Rio - Policiais rodoviários federais conseguiram recuperar uma carga de carne roubada e resgatar um motorista que foi feito refém na noite desta quinta-feira (08), na comunidade Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada. As peças de carne bovina poderiam render até R$ 250 mil.

De acordo com a corporação, às 21h54, uma equipe foi informada que criminosos em um carro de passeio tinham roubado um caminhão e feito um motorista refém, na BR-040, na altura do km 119. Com isso, os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram frustrar a ação dos suspeitos.

O motorista, de 62 anos, foi resgatado sem ferimentos. A vítima afirmou ter sido rendida por homens armados com pistolas, enquanto outros criminosos tentavam arrombar a porta traseira do baú câmara fria. Os suspeitos fugiram.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).