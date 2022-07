Homem é morto a tiros em agência da Caixa Econômica Federal em Brás de Pina - Reprodução WhatsApp

Publicado 08/07/2022 11:08 | Atualizado 08/07/2022 14:08

Rio - Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (8), dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Parada de Lucas foram acionados às 7h para atender a uma ocorrência de homem baleado na Estrada do Quitungo. Ao chegarem no local, viram Cláudio Januário, de 44 anos, já sem vida.

A Polícia Militar informou que a área foi isolada, e equipes do 16º BPM (Olaria) realizam buscas na região atrás dos envolvidos.

Ainda se sabe o motivo do assassinato de Cláudio. No local, os tiros quebraram a porta do banco, e atingiram um carro que estava parado em frente a agência. Em nota, a Polícia Civil informou que a morte de Cláudio está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. A corporação complementou que agentes realizam diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares. Além disso, destacou que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são "repassadas exclusivamente às autoridades policiais" e concluiu que "coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes". A Agência Quitungo permanece fechada e a reabertura está prevista para segunda-feira, dia 11.