Capitão da Marinha Cristiano da Silva Lacerda é acusado de ter matado a facadas pais de ex-namorado - Reprodução/Rede social

Publicado 08/07/2022 21:53 | Atualizado 08/07/2022 22:02

Rio - O juiz Alexandre Abrahão, titular do 3º Tribunal do Júri da Capital, aceitou nesta sexta-feira (8) a denúncia do Ministério Público estadual contra o capitão da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, acusado de matar a facadas Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, pais do seu ex-namorado, Felipe da Silva Coelho. O crime ocorreu no último dia 24, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Com a decisão, o capitão da Marinha vira réu em ação e tem a prisão mantida.



De acordo com informações do Tribunal de Justiça (TJRJ), o acusado vai responder à ação penal pelos homicídios triplamente qualificados. Segundo a denúncia, o oficial da Marinha matou as vítimas por meio cruel, com elevado número de facadas. Os idosos foram surpreendidos quando estavam deitados no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa.



Ainda conforme o TJRJ, o crime ocorreu por vingança. Lacerda estava inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas. Ele tinha a intenção de causar intenso sofrimento no ex-namorado assassinando os seus pais, ambos idosos.



Em sua decisão, o juiz destaca que "a denúncia expôs, com clareza, os fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, havendo, portanto, justa causa para a admissão da acusação". O magistrado decidiu ainda manter a prisão preventiva de Cristiano decretada durante a audiência de custódia, no dia 26 de junho.

"A prisão, tal como lá externada, faz-se necessária ante a ótica concreta de lesão à garantia da ordem pública, especialmente em razão da manutenção do bem-estar das testemunhas que, futuramente, naturalmente serão ouvidas na presente relação processual. Destarte, vê-se aqui o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado'", diz trecho da decisão.

Relembre o caso

O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes, já que Felipe havia saído para curtir a noite com amigos em uma festa. Inconformado, o militar teria atacado os pais do namorado a facadas. Em seguida, ele teria ligado para o namorado dizendo que seus pais estariam passando mal. Ao chegar no apartamento, Coelho encontrou os idosos mortos e o capitão, desacordado.