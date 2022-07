Cerca de oito mil quilômetros de fios serão substituídos na Linha Vermelha - Fábio Motta / Divulgação

Publicado 08/07/2022 18:49

Rio - A Rioluz substituirá oito mil quilômetros de cabos de cobra por alumínio na Linha Vermelha durante o mês de julho. De acordo com a Prefeitura do Rio, a ação da parceria público-privada tem o objetivo é coibir os roubos de cabos na via.

"Em consórcio com a Smartluz, estamos desenvolvendo soluções para mitigar atos de vandalismo na cidade como utilização de material com menor valor comercial, por exemplo, o metro do cabo de cobre pode custar até quatro vezes mais do que o de alumínio no mercado", comentou o presidente da Rioluz, Paulo Cezar dos Santos.

No primeiro semestre deste ano, a subconcessionária enviou 290 vezes as equipes de manutenção para fazer reparo de furtos na Linha Vermelha. Segundo a prefeitura, após as caixas de passagem de fios serem concretadas no início do ano, os criminosos passaram a roubar fiações aéreas, causando um prejuízo de R$ 122 mil aos cofres públicos.

A SmartLuz informou que o prejuízo saltou de R$ 250 mil em maio para R$ 504 mil no mês de junho somente com reparos de furtos. Foram 29 mil metros de cabos e 111 luminárias de LED levados do sistema de iluminação pública.