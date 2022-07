Veículo tinha rastreamento por GPS, mas criminosos desativaram o dispositivo km após o assalto - Reprodução de vídeo

Publicado 08/07/2022 17:07 | Atualizado 08/07/2022 17:31

Rio - Um motorista de aplicativo teve o carro roubado no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A live de Ariel Gomes da Silva era assistida por dezenas de pessoas quando os criminosos o emboscaram e levaram o veículo. O caso aconteceu no sábado passado (2), mas as imagens viralizaram nesta quinta-feira (7).



No vídeo, Ariel, que tem um perfil para falar sobre o dia a dia de um motorista, conversa com seus seguidores e, ao chegar em um cruzamento ainda próximo de casa, é surpreendido pela abordagem dos bandidos. Os criminosos o forçam a sair do carro, enquanto ele tenta explicar que é morador.



Enquanto os bandidos gritam para ele descer, Ariel tenta falar que é morador do bairro na esperança de que os criminosos não levassem seu carro. Ele ainda tenta tirar o telefone do suporte no painel do veículo, mas os bandidos o forçam a entregar o aparelho, que segue gravando parte das conversas entre os assaltantes. Em um dos trechos, segundo Ariel, o criminoso pede para que o comparsa desative o GPS do veículo e a gravação é interrompida em seguida.



"Me colocaram a arma na cara, tiraram de dentro do carro, levaram meu iphone, o celular que uso no aplicativo e o carro. Tentei rastrear o carro e até consegui, mas momentos depois removeram o rastreador. A gente trabalha, luta, paga prestação, para os outros virem e meterem a arma na sua cara e dizer que é deles. Tá muito complicado", comentou Ariel, em postagem no TikTok.



Em busca de informações, Ariel chegou a conseguir outras imagens de câmeras de segurança na rua onde o crime aconteceu. Os registros mostram a forma como os criminosos agiram. "Eles pararam na rua, desligaram o carro, apagaram os faróis e ficaram esperando a oportunidade", contou.







Morador da região, o motorista de aplicativos conta em vídeos gravados nas redes sociais que ainda pagava o veículo modelo Toyota Corolla, ano 2017. O veículo era monitorado por GPS quando foi levado, mas criminosos desligaram o aparelho logo após o assalto.