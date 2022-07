Foram removidos um lava-jato clandestino, um ferro-velho, um depósito, quiosques, além de um lote na margem do rio destinado para o estacionamento de veículos - Divulgação

Publicado 08/07/2022 16:01 | Atualizado 08/07/2022 16:58

Rio - Estruturas irregulares foram demolidas, nesta sexta-feira (8), na comunidade da Asa Branca, em Curicica, Zona Oeste do Rio. As construções foram erguidas às margens do Rio Pavuninha e estavam impedindo a empresa Rio Águas, da prefeitura, de entrar com máquinas para fazer a limpeza e dragagem do canal, o que acabava causando inundações na região. A ação foi realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Subprefeitura de Jacarepaguá.



Os agentes removeram um lava-jato clandestino, um ferro-velho, um depósito, quiosques, além de um lote na margem do rio destinado para o estacionamento de veículos. O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, explicou que essas operações têm ligação direta com a qualidade de vida dos moradores.



"A prefeitura vem fazendo essas ações de demolição, de desocupação do espaço público e, mais uma vez, nos deparamos com construções erguidas à margem do rio, prejudicando o trabalho de limpeza e de dragagem do canal, podendo ocasionar alagamentos e transtornos ainda maiores à população. Seguiremos fazendo essas operações de ordenamento, uma vez que isso tem ligação direta com a qualidade de vida das pessoas e com a preservação da integridade física", destacou Carnavale.



A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, também comentou a operação. "Estamos mais uma vez em uma ação de combate às construções irregulares, principalmente na beira de rios. Infelizmente, a Rio Águas não estava conseguindo realizar seu trabalho, uma vez que as máquinas não entravam no rio, por conta das construções irregulares na beira do rio. Vamos seguir combatendo esse tipo de irregularidade”, afirmou.