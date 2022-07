Audiência caso Henry Borel, nesta quarta feira (09), Depoimento de Monique Medeiros. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/07/2022 15:38

Rio – O desembargador, Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou, nesta sexta-feira (8), a transferência de Monique Medeiros, suspeita de participar da morte do filho, Henry Borel, de 4 anos, para uma cela individual na prisão especial no Instituto Penal Santo Expedido (ISE), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste. Monique está na unidade desde o dia 29 do mês passado.

De acordo com a decisão, o desembargador relatou que Monique "seja acautelada na área de maior segurança de prisão especial do ISE", para que ela fique em uma cela individual na ala da prisão. Na unidade, destinada para detentos com nível superior, onde, a única pessoa que se encontra encarcerada sozinha é a delegada Adriana Belém, presa por suspeita de envolvimento com a quadrilha do bicheiro Rogério Andrade.

Na semana passada, Belém não teria gostado de ver Monique no mesmo ambiente que ela, e pediu para que a mãe de Henry fosse imediatamente transferida. Em seu pedido, a delegada alegou que a cela em que ela se encontra é classificada como "de estado-maior, a qual só faz jus a profissionais de segurança pública".

Em abril, a juíza da 2ª Vara Criminal, a juíza Elizabeth Machado Louro, havia decidido que Monique deveria ser solta, mas usasse uma tornozeleira eletrônica. Entretanto, a 7ª Câmara Criminal determinou que a mãe de Henry Borel retornasse à prisão. Segundo a decisão, a professora ficaria acautelada na unidade prisional da PM até que fossem apuradas ameaças citadas pela defesa. A defesa da mãe de Henry, no entanto, entrou com um recurso e o destino do cárcere foi mudado.

Como a unidade não possuí celas individuais, Monique permanecerá presa com as demais detentas com quem compartilha sua cela. A Seap está adaptando uma sala, a exemplo do que foi feito com a ex-delegada, para acautelar a detenta. No espaço de convívio entre as presas, há duas TVs para entretenimento e um banheiro coletivo.