Menino de 10 anos foi atacado por pitbull em São João de MeritiReprodução

Publicado 08/07/2022 22:04

Rio - Vítima de um ataque de pitbull em São João de Meriti, Baixada Fluminense, Nicolas Paz Vieira Souza do Nascimento, de 10 anos, recebeu alta nesta sexta-feira (8). O menino, que teve a panturrilha dilacerada, estava internado no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, desde o dia 27 de junho.

A criança passou por cirurgia de reconstrução muscular da panturrilha esquerda. O menino estava em frente de casa quando foi atacado pelo cachorro. De acordo com os vizinhos, o pitbull tinha sido abandonado dias antes na região e vinha atacando os moradores.