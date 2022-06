Menino de 9 anos foi atacado por pitbull em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 30/06/2022 09:22 | Atualizado 30/06/2022 13:40

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cachorrro da raça pitbull atacou um menino de nove anos no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nicolas Paz Vieira Souza do Nascimento foi mordido na perna na noite da última segunda-feira (27). Ele está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por uma cirurgia de reconstrução da panturrilha. Segundo a unidade, o estado de saúde de Nicolas é estável.

O menino estava soltando pipa na rua com o irmão de 14 anos, quando o animal, sem coleira, tentou atacar a dupla. O irmão mais velho chegou a pegar o caçula no colo para tentar protegê-lo. O adolescente tenta, sem sucesso, afastar o cachorro, até que o cão morde a perna de Nicolas. O adolescente encontra dificuldade de afastar o cachorro. Na sequência, um vizinho se aproxima para ajudar os meninos a se livrarem do pitbull, mas o socorro também não foi fácil. O homem e o adulto desferiram golpes na tentativa de que o cão soltasse Nicolas.

Após conseguirem se livrar do cachorro, os vizinhos levaram a criança a uma unidade de saúde em Villar dos Teles. Nicolas chegou a ser transferido para outros dois hospitais, até dar entrada no Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A 64ª DP (São João de Meriti) aguarda o comparecimento das vítimas na delegacia para formalizar a ocorrência e apresentar informações que possam esclarecer o ocorrido.

Confira o vídeo: