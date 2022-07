Publicado 01/07/2022 00:00

A semana fecha com um saldo, até ontem, de três caminheiros sofrendo com roubos de carga na Avenida Brasil. Problema antigo, que precisa de intervenção urgente. O Rio precisa de intervenção. Não se ganha uma guerra civil com a frente que temos hoje.



A queda na taxa de desemprego em 9,8% no trimestre encerrado em maio é positiva e mostra que estamos recuperando as perdas da pandemia. O processo ainda é longo, o poder de compras só cai e o rendimento médio também. Mas é um respiro.