PM apreendeu droga em um carro na Zona Norte - Reprodução de vídeo

Publicado 08/07/2022 21:17

Um perseguição policial em Bonsucesso, na tarde desta sexta-feira (8), com ares de cenas de filme de ação, terminou com a apreensão de 100kg de maconha e a prisão de um homem após troca de tiros.

De acordo com informações da PM, agentes do 22º Batalhão (Maré) fazia patrulhamento de rotina na Avenida Brasil, na região da comunidade Parque União, quando um veículo levantou suspeitas. Os policiais abordaram o carro, mas o motorista não obedeceu à ordem de parada e teve então início a uma perseguição pelas ruas de Bonsucesso.

Cerca de 100 kg de maconha são apreendidos por policiais do 22º BPM (Maré) no porta-malas de um carro na Avenida Brasil, altura do Parque União.

O condutor foi preso após tentar fugir do cerco policial e capotar com o veículo na via expressa.

Ocorrência encaminhada à 21ª DP. pic.twitter.com/0NqwB1w8P0 — @pmerj (@PMERJ) July 8, 2022

Dois homens que estavam em uma moto, que faziam a escolta do veículo, passaram a disparar na direção dos policiais. Na Rua Londres, o motorista do carro perdeu a direção e capotou. Os policiais encontraram a droga no porta-malas, embaladas em tabletes envoltos em fita. O homem foi preso e levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas seu estado de saúde não foi revelado.