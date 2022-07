Rio de Janeiro

Prefeitura realiza demolição de construções irregulares em Curicica

Construções foram erguidas às margens do Rio Pavuninha e estavam impedindo a empresa Rio Águas de entrar com máquinas para fazer a limpeza e dragagem do canal, o que acabava causando inundações na região

Publicado 08/07/2022 16:01 | Atualizado há 1 hora