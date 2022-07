Reginaldo (esquerda) sendo agredido pelo morador Gilles David (direita) - Reprodução / TV Globo

Publicado 08/07/2022 20:45

Rio - Gilles David Tebould, o médico francês acusado de ter agredido e chamado de "macaco" o porteiro Reginaldo Silva de Lima, no último dia 26, em Copacabana , Zona Sul da cidade, disse à polícia, nesta quinta-feira (7), que estava com viagem marcada à França para o próximo dia 24 com o intuito de resolver problemas médicos. As informações iniciais são do portal G1.

Na 12ª DP (Copacabana), o criminoso teria alegado que somente no país citado são comercializados os remédios que ele precisa. Vale lembrar que também nesta quinta-feira o francês teve seu passaporte apreendido pela Polícia Civil.



Ao ser perguntado sobre as ameaças de morte que ele fez a Reginaldo, o médico disse que se dirigiu até o porteiro e falou: "Por que não fechou bem a porta do elevador?". Como resposta, segundo Gilles, o funcionário teria respondido a seguinte frase: "Pergunta à sua mãe".



Ele negou no depoimento ter agredido Reginaldo e também disse que não o xingou. As imagens das câmeras de segurança do prédio contradizem a versão do francês. Elas mostram o momento em que o médico empurra com as duas mãos o pescoço de Reginaldo. Gilles é investigado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria racial.