Dinheiro e anotações apreendidos com milicianos na Baixada FluminenseCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 08/07/2022 16:01 | Atualizado 08/07/2022 18:31

Rio - Agentes da 28ª DP (Praça Seca) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (7), dois irmãos milicianos em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Os suspeitos, que não tiveram a identificação revelada, atuariam em um organização criminosa conhecida como "Comunidade Amiga", responsável por extorquir pelos menos 124 comerciantes da região. A dupla vai responder por formação de milícia e extorsão.

"A contabilidade apreendida nessa captura denota que diversos comerciantes de estabelecimentos como açougues e mercados eram extorquidos, assim como trabalhadores informais que vendiam bebida, sanduíche, açaí... Segundo as anotações, contabilizamos R$ 10 mil por semana somente em uma região", disse o delegado Victor Tuttman.

O caderno apreendido pelos policiais mostra as cobranças feitas aos comerciantes de apenas uma região de São João do Meriti. De acordo com a investigação, os criminosos atuam em cinco pontos do município e o pagamento girava em torno de R$ 20 e R$ 600, dependendo do faturamento do estabelecimento. Cerca de R$ 10 mil em espécie foram apreendidos com a dupla. A suspeita é de que o grupo recebia por volta de R$ 200 mil por mês apenas com a prática da extorsão.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também investiga a dupla por possíveis participações em assassinatos na região. "Esses comerciantes e a população que vive na região ficava à mercê desses criminosos e efetuavam os pagamentos com medo de serem mortos", comentou o titular da 28ª DP (Praça Seca).

Os agentes apreenderam dois celulares, R$ 3,3 mil em espécie e o caderno com a contabilidade dos suspeitos, que foram encaminhados à 28ª DP (Praça Seca). Contra um deles, já havia um mandado de prisão preventiva por formação de milícia privada. Além desse crime, os dois também vão responder por extorsão. De acordo com a Polícia Civil, um novo inquérito será instaurado com objetivo de identificar outros criminosos do grupo.

* Colaborou Cleber Mendes