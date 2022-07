O BRT fazia o trajeto Recreio x Madureira - FabioCosta

O BRT fazia o trajeto Recreio x MadureiraFabioCosta

Publicado 08/07/2022 18:07 | Atualizado 08/07/2022 18:43

Rio- Um motociclista foi atropelado por um BRT após invadir a pista exclusiva destinada aos articulados, na tarde desta sexta-feira (8). O caso aconteceu na Rua Cândido Benício, altura da estação Ipase, na Praça Seca, Zona Oeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h08. O homem estava ferido e foi levado pelos agentes para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Estado de saúde do motociclista não foi informado.



O BRT fazia a linha Expresso Recreio-Madureira. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus a fim de seguir viagem. A pista foi liberada às 18h35.



Só em 2022, foram registrados 94 acidentes com BRT, 31 deles decorrente de avanço de sinal, 39 sendo consequência de conversão proibida e 24 por invasão da pista exclusiva. No ano passado, a concessionária calculou um prejuízo de mais de R$120 mil com reparos de avarias e explicou que, em caso de acidentes desse tipo, os ônibus ficam inativos por até quatro dias, causando prejuízo aos passageiros.



A Mobi-Rio informou que faz campanha nas redes sociais para alertar dos perigos relacionados à invasão da pista exclusiva, avanço de sinal e conversão proibida. Ela finaliza reiterando a necessidade de conscientização por parte de todos para evitar acidentes.