Na foto, Cristiano e Felipe, os dois estavam em processo de separação desde o último carnaval e o crime teria sido motivado por ciúmes - Rede Social

Publicado 08/07/2022 11:09 | Atualizado 08/07/2022 11:29

Rio- O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta quinta-feira (7) o oficial da Marinha, Cristiano da Silva Lacerda, pelos homicídios triplamente qualificados dos pais do seu ex-namorado, os idosos Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho. O crime ocorreu na noite do dia 24 de junho, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. O MP alega que o acusado matou as vítimas por meio cruel, com muitas facadas. As vítimas foram surpreendidas quando estavam deitadas no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa. O crime ocorreu por vingança, pois Cristiano da Silva estava inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, Felipe da Silva Coelho, e por isso quis o provocar intenso sofrimento assassinando seus pais, diz a denúncia.Cristiano foi denunciado por homicídios triplamente qualificados mediante a motivo torpe, por meio cruel em que as vítimas não tinham como se defender. Além disso, o MPRJ esclarece que de acordo com o Código Penal, dentre as circunstâncias que sempre agravam a pena está o abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.