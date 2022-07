André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, suspeito de ter arremessado objeto explosivo durante ato do Lula - Divulgação

Publicado 08/07/2022 12:47 | Atualizado 08/07/2022 14:06

Rio - O homem acusado de arremessar uma garrafa de plástico com um líquido explosivo com fezes contra a multidão no ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite desta quinta-feira (7), na Cinelândia, no Centro do Rio, foi identificado pela Polícia Civil como André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, e indiciado pelo crime de explosão. O homem será encaminhado para audiência de custódia.



O homem foi preso em flagrante por PMs do 5⁰ BPM (Praça da Harmonia), que estavam fazendo a segurança do local. De acordo com a Polícia Civil, o homem não quis prestar depoimento. O crime pelo qual foi autuado, previsto artigo 251, caput, do Código Penal, prevê de três a seis anos de prisão além de multa.