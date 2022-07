Operação da Polícia Civil prende dois criminosos que roubavam veículos e celulares - Divulgação

Operação da Polícia Civil prende dois criminosos que roubavam veículos e celularesDivulgação

Publicado 08/07/2022 13:36 | Atualizado 08/07/2022 14:35

Rio - Dois criminosos condenados por roubo de veículos e celulares foram presos em ação da Polícia Civil do Rio na manhã desta sexta-feira (8). Guilherme Lopes Gonçalves e Jhonatan Oliveira Araújo de São Pedro atuavam em diversos bairros como Jardim América, Honório Gurgel, Brás de Pina, Cordovil e Parada de Lucas, todos da Zona Norte. Os dois já tinham anotações criminais por roubo.

Criminosos que praticavam roubos de veículos e de aparelhos de telefone celular foram presos em operação da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (8).Guilherme Lopes Gonçalves e Jhonatan Oliveira Araújo de São Pedro estavam escondidos em casa de parentes



:Divulgação#ODia pic.twitter.com/FF8KFAkjVT — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2022

As investigações, sob coordenação do delegado titular, Mauro Cesar, contaram com o trabalho de inteligência da 38ª DP (Brás de Pina) e apontaram que ambos estavam escondidos na casa de parentes. Guilherme foi preso em Ricardo de Albuquerque, próximo ao Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, e Jhonatan em Botafogo, Zona Sul do Rio. Eles serão encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária para cumprir pena.

De acordo com o delegado Mauro, a 38ª DP (Brás de Pina) tem feito operações semanais para combater crimes. "Semanalmente, estamos fazendo operações pra impedir roubos de veículos, de carga e transeuntes em áreas do bairro. Essas ações visam evitar práticas de crimes e a realização de flagrantes. Hoje conseguimos cumprir dois mandados de prisão contra dois condenados por roubo que possuem passagem na polícia", disse.