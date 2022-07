O suspeito se especializou em abordar entregadores e roubar suas mercadorias, após se passar como cliente - Divulgação

Publicado 08/07/2022 13:57

Rio- Um homem identificado como Ubiratan Ferreira da Silva foi preso nesta sexta-feira (8) após se passar como cliente para praticar uma série de roubos contra entregadores na Tijuca, na Zona Norte do Rio. O suspeito utilizava telefones cadastrados em nome de terceiros, e se apresentava com outra identidade nas encomendas.



De acordo com o delegado Gabriel Ferrando, da 19ªDP (Tijuca), o suspeito se especializou em abordar entregadores e roubar suas mercadorias, após se fingir como solicitante das entregas, causando inúmeros prejuízos a comerciantes da região, bem como de outros bairros.



Considerado um criminoso serial, a Polícia Civil descobriu sua localização nesta quinta-feira (7), após uma atuação em conjunto com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel. Nesta sexta foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo qualificado, após o reconhecimento pessoal de três vítimas.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado Divulgação



O delegado informou que as investigações prosseguem visando analisar a participação do suspeito em inúmeros roubos praticados na Tijuca.



"Não descartamos a participação de terceiros, receptadores, mas ele era o principal, o que executava os delitos. Certamente a onda de roubos de entregadores irá diminuir, pois ele era um criminoso em série", finalizou.