As cervejas falsificadas eram vendidas na Região dos Lagos, Cidade do Rio de Janeiro e de NiteróiDivulgação

Publicado 08/07/2022 11:15

Rio- Uma operação da Polícia Civil prendeu sete homens suspeitos de falsificar cerveja em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (7). Os criminosos trocavam o rótulo e tampas de marcas mais baratas por outros, de bebidas mais caras. O galpão utilizado para o crime foi fechado.



A ação ocorreu após policiais da 82ªDP (Maricá) identificarem um caminhão com cervejas falsificadas que passava pela RJ-106, no sentido Araruama. Com apoio de agentes da 118ªDP, localizaram o local da adulteração dos produtos e prenderam os suspeitos em flagrante. Eles arrancavam os rótulos e as chapinhas das garrafas e inseriam os das marcas Brahma, Antarctica e Original.



Polícia fecha galpão utilizado para falsificação de cerveja em Araruama



No galpão os agentes ainda encontraram um espaço reservado para fuga com um buraco na parede, em meio ao acúmulo de rótulos.

As cervejas falsificadas eram vendidas na Região dos Lagos, na cidade do Rio e em Niterói, pelo valor de R$ 90 a R$ 100 a caixa com 24 garrafas.