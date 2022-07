Bombeiros fazem busca por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/ Agência O Dia

Bombeiros fazem busca por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioMarcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 08/07/2022 09:01 | Atualizado 08/07/2022 09:30

Rio - Militares do 2º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros entraram no terceiro dia de buscas por Lucas da Silva, de 21 anos, nesta sexta-feira (8). O jovem desapareceu no mar da Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, após se afogar na última quarta (6) . A procura conta com reforço de mergulhadores, motos aquáticas, drones e viaturas na orla marítima.

Além de Lucas, outros dois amigos se afogaram. Um, identificado apenas como Cauã, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Já o outro, identificado como Pierre Oliveira, conseguiu sair sozinho da água.

As buscas seguem sem parar, e não tem prazo para término. Bombeiros afirmam que ainda trabalham com a hipótese de resgatar o jovem desaparecido com vida. "As buscas continuam pela última vítima e a estratégia é trabalhar com as aeronaves e motos aquáticas. O trabalho com os mergulhadores continuam até que essa pessoa seja encontrada", disse o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, na última quarta-feira (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 1h44, e desde então continuam as buscas pelo jovem. Militares se concentram na altura do quebra-mar da Barra.

Familiares fazem vaquinha

Familiares de Lucas estão fazendo uma vaquinha virtual nas redes sociais, para arrecadar dinheiro para poder enterrar o jovem, caso ele seja encontrado sem vida. "Qualquer valor ajuda muito. Ele ainda não apareceu, mas todos foram pegos de surpresa e precisam da ajuda para o último adeus", diz o texto.