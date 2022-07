Bombeiros fazem busca por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/ Agência O Dia

Bombeiros fazem busca por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioMarcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 07:46 | Atualizado 06/07/2022 13:31

Rio - Um jovem morreu afogado na madrugada desta quarta-feira e outro, identificado como Lucas da Silva, de 20 anos, está desaparecido na praia do Pepê, altura da Avenida do Pepê, 610, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O rapaz, identificado apenas como Cauã e de aproximadamente 18 anos, foi socorrido por bombeiros, mas foi a óbito a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h44 da madrugada e procura por Lucas. Equipes com mergulhadores também ajudam na procura. Militares do 2º Segundo Grupamento Marítimo (GMAR) se concentram na altura do quebra-mar da Barra. Até às 13h15 o rapaz ainda não tinha sido localizado. A família dele acompanha o regaste no local.

De acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo dos Bombeiros, havia ainda uma terceira vítima no mar, identificada como Pierre Oliveira, mas ela conseguiu sair sozinha. "As buscas continuam pela última vítima e a estratégia é trabalhar com as aeronaves e motos aquáticas para uma busca mais superficial. O trabalho com os mergulhadores continuam até que essa pessoa seja encontrada", disse o porta-voz.

Testemunhas relataram nas redes sociais terem visto as vítimas fazendo uso de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar, no entanto, o Corpo de Bombeiros disse que ainda não é possível confirmar essa versão. "A gente não pode afirmar, mas a corporação recomenda evitar banhos noturnos porque a visibilidade é mais difícil. Evitar também fazer banhos em locais como o quebra-mar da Barra, que tem muitas pedras, costões, correntezas e valas. Alertamos para jamais misturar bebida alcoólica com mar porque reduz bastante o reflexo e equilíbrio, e facilita o afogamento", destaca.



Não há previsão para o término das buscas.