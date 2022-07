Carro subiu na calçada e invadiu loja em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/07/2022 14:31

Rio - Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma loja, na tarde desta segunda-feira (4), na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O veículo atravessou a faixa, entrando na contramão, subiu a calçada e atingiu a entrada do estabelecimento e um cliente que entrava no local. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

Agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram até o local para verificar a ocorrência, mas o motorista não estava presente. Pouco tempo depois, uma mulher, que se identificou como esposa do condutor, disse que ele perdeu o controle do veículo por ter sofrido um infarto. A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande). De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos entraram em acordo e não decidiram não levar o caso à frente e registrar na delegacia.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento que o carro sobe na calçada e acerta loja. Um cliente é atingido, mas logo se levanta e fala com o motorista.

CONFIRA: