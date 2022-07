Caminhão ainda anda por cerca de um metro até parar completamente - Reprodução de vídeo

Publicado 07/07/2022 13:37 | Atualizado 07/07/2022 15:08

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que um motociclista é atingido pela porta de um carro e vai parar debaixo de um caminhão em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana do Rio. O acidente impressionante aconteceu, nesta terça-feira (6), na Rua Plínio Casado, no bairro Campo do Prado. O motociclista foi socorrido um hospital da região sem ferimentos graves.

Nas imagens, é possível ver que o homem passava ao lado de uma fila de carros estacionados quando uma mulher, que se preparava para sair do veículo, abre a porta. Ela acerta em cheio a moto e, com a queda, o condutor é arremessado para a rua. Um caminhão passava no mesmo momento e ele acabou indo parar debaixo do veículo.

Por sorte, o motorista do caminhão parecia estar atento e parou assim que percebeu o choque da moto com o veículo. O motociclista chega a sumir debaixo do veículo, mas logo em seguida consegue se arrastar e sair.

Pessoas e motoristas que passavam pelo local no momento do ocorrido acionaram o Samu. Os socorristas chegaram minutos depois e o motociclista foi levado para o Hospital Municipal Dr. Celso Martins, no Centro da cidade. A reportagem de O DIA entrou em contato contado com a unidade de saúde e confirmou que o motociclista teve apenas ferimentos leves, foi medicado e aguarda alta médica.