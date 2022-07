Incêndio destrói barracos próximo a linha férrea na Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/07/2022 09:24

Rio - Um incêndio destruiu barracos construídos às margens da linha férrea da SuperVia, nesta sexta-feira (8), próximo do Morro da Mangueira, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas no local.

De acordo com a corporação, agentes do Quartel de Vila Isabel foram acionados por volta das 7h até a Rua Visconde de Niterói. Ainda não se sabe a causa para o início do fogo.

Em nota, a SuperVia informou que por volta das 6h50 houve um incêndio nas imediações da linha férrea entre as estações de Triagem e Mangueira/Jamelão. A SuperVia acionou o Corpo de Bombeiros para as providências necessárias. Não houve impacto na circulação.