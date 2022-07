Profissionais da Águas do Rio fazem o reparo na adutora que se rompeu em Tomás Coelho - Marcos Porto / Agência O DIA

08/07/2022

Rio - A Águas do Rio informou que estima sanar o problema da adutora que se rompeu na Rua Moacir de Almeida, em Tomás Coelho, na tarde de quinta-feira, até às 22h desta sexta-feira (8). Uma equipe da concessionária está no local para fazer o reparo e o fornecimento de água será normalizado assim que o serviço for concluído. Até o momento, 43 bairros estão sem abastecimento. Contudo, moradores da Zona Norte do Rio relatam que falta de água vai além de casos pontuais.

Se em outros bairros o problema é a falta de fornecimento, na rua que rompeu a tubulação a questão foi água em abundância. Moradores do entorno relatam a dificuldade que foi chegar em casa no momento que começou o vazamento. Comerciantes contam os prejuízos.

A aposentada Sônia Gonçalves, 65 anos, conta que chegava em casa no momento da ruptura e ficou 'presa'. "Eu estava chegando ao condomínio de Uber e o carro simplesmente não conseguiu passar tamanha a força da água. Foi um susto enorme. Agora, para que não fiquemos sem água, estamos usando o reservatório do prédio. O zelador está tentando controlar, fechando e abrindo em determinados horários, rezando para que o problema seja resolvido logo", contou.

Auxiliar administrativa de uma loja de colchões, Julia Idalgo confirma a velocidade que a água tomou conta da localidade após o rompimento e surpreendeu a todos, a ponto de não ter conseguido transferir para outro lugar alguns itens que estavam na frente da loja. "Ainda estamos calculando o prejuízo, mas já sabemos que é bem alto. Estávamos com colchões para ser transportados, esperando o caminhão para levar, quando tudo aconteceu. Foi uma correria para salvar os produtos e, mesmo assim, nem tudo conseguiu ser salvo", detalhou.

A empresa não soube, até o momento, o que causou o rompimento. Fato é que já são 43 bairros em toda Zona Norte sem abastecimento de água desde a noite de quinta-feira. (Veja a relação de bairros sem fornecimento ao final da matéria)

Falta de água é 'normal' na Zona Norte

Consumidores relataram que a falta do fornecimento não se limita a contratempos, como no estouro de uma tubulação. Moradora de Cascadura, Ana Carolinny Sousa, 23, relata que, antigamente, era incomum que houvesse falta. Porém, só neste mês, já foram duas vezes. "Semana passada, ficamos cinco dias sem água. Eu tenho uma filha de dois meses em casa e não tem água nem para dar banho nela, para lavar a mamadeira. É complicado", disse.

A situação é ainda pior em outras localidades. Moradora do Condomínio Mangueira 1, próximo à estação de trem, Simone Pontes, 28, autônoma, denuncia que a falta de água é mais que frequente; chega a ser habitual. "No período de um mês, costuma faltar água aqui de 10 a 15 dias. É constante. Cada um tenta economizar a água reservada para poder utilizar no dia a dia, mas chega uma hora que também acaba e ficamos totalmente sem nada", afirmou.

Saiba quais são os 43 bairros afetados pelo rompimento da tubulação

Barros Filho, Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Brás de Pina, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Cordovil, Del Castilho, Encantado, Engenho da Rainha, Engenheiro Leal, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Madureira, Mal. Hermes, Mangueira, Oswaldo Cruz, Olaria, Penha, Penha Circular, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino, Ramos, Rocha Miranda, Tomás Coelho, Triagem, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vila Valqueire e Vista Alegre.